Antalyaspor'un yeni başkanı Sabri Gülel oldu!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:35

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:42

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, şu an toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor. Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.

Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili konuştu. Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKAN SABRİ GÜLEL OLDU!

Antalyaspor, istifa eden Aziz Çetin yerine başkanlık görevine Sabri Gülel'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sn. Av. Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sn. Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Av. Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir" denildi.