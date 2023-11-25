Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Jurgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Chelsea deplasmanından 4-4'lük beraberlik ile ayrılmıştı.
Liverpool ise evinde karşılaştığı Brentford'u 3-0 mağlup etmişti.
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