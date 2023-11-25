Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:24
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Jurgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Chelsea deplasmanından 4-4'lük beraberlik ile ayrılmıştı.

Liverpool ise evinde karşılaştığı Brentford'u 3-0 mağlup etmişti.


Manchester City liverpool premier lig

İlgili Haberler

Manchester City, 86 yıl sonra ilk peşinde

Manchester City, 86 yıl sonra ilk peşinde
İngiliz devlerine şok suçlama: Manchester City ve Chelsea küme düşebilir!

İngiliz devlerine şok suçlama: Manchester City ve Chelsea küme düşebilir!
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı!

Manchester City Premier Lig rekoru kırdı!

En Çok Okunan Haberler