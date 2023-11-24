Manchester City, 86 yıl sonra ilk peşinde

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:50

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:50

Ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Manchester City, ligin ikinci sırasındaki Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURUYOR

12 haftası geride kalan ligde Manchester City, topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu maçlarda 9 galibiyet elde eden Pep Guardiola'nın ekibi, 1 kez berabere kalırken 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Manchester City iki yenilgisini de deplasman maçlarında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda 4'te 4 yapan Manchester ekibi, topladığı 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

CİTY'NİN ARDINDAN İKİNCİ

Premier Lig'de bu sezonun bir diğer şampiyonluk adayı Liverpool ise lider Manchester City'nin 1 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

12 maçta 27 puan toplayan Liverpool, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Jurgen Klopp'un ekibi ligdeki tek yenilgisini Tottenham'a karşı aldı.

86 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Premier Lig'de son yıllara damgasını vuran Manchester City-Liverpool rekabetinde Manchester City, rakibini ligde uzun süredir üst üste iki kez mağlup edemedi.

En son 86 yıl önce rakibini ligde üst üste iki kez yenmeye başaran Manchester ekibi, hafta sonunda rakibini mağlup etmesi halinde 1937'den sonra bu rekabette üste üste iki kez kazanmış olacak.

HAALAND'IN DURUMU ŞÜPHELİ

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'ın durumu bu maç için şüpheli.

Milli takım kampında hafif bir sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan kaleci Ederson'un da bu maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Manchester ekibinde Nathan Ake, Matheus Nunes ve Mateo Kovacic'in de durumu şu an için net değil. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Kevin De Bruyne ve Sergio Gomez'in yanı sıra John Stones bu maçta da forma giyemeyecek.