Manchester City, Liverpool'u yenerek çeyrek finalde
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup son 16 turunda Manchester City, sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşma baştan sona büyük heyecana sahne olurken kazanan taraf 3-2'lik skorla Manchester City oldu.
Maçın 10. dakikasında Haaland sessizliği bozarken 20. dakikaya gelindiğinde Fabio Carvalho dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda bir kez daha Manchester City erken golü bularak 47'de Mahrez ile bir kez daha öne geçti. 1 dakika sonra 48'de Salah'ın golü tekrar eşitliği getirdi. 58. dakikaya gelindiğinde ise Nathan Ake, De Bruyne'ün asistinde golü bularak takımını 3-2 öne geçirdi ve Manchester City de maçı kazandı.
Bu sonuçla Manchester City adını çeyrek finale yazdırmış oldu.
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