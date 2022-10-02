Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Manchester derbisi TSİ 16:00'da başlayacak.
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester derbisi heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola'nın yöntimindeki Manchester City, kendi sahasında Erik ten Hag'ın öğrencileri Manchester United'ı ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak dev derbi TSİ 16:00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverjampton'ı 3-0 mağlup etmişti.
Manchester United ise son olarak kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
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