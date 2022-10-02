Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Ekim 2022 Pazar, 10:54

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester derbisi heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola'nın yöntimindeki Manchester City, kendi sahasında Erik ten Hag'ın öğrencileri Manchester United'ı ağırlayacak.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak dev derbi TSİ 16:00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverjampton'ı 3-0 mağlup etmişti.

Manchester United ise son olarak kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.