Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:10

Güncelleme: 03.06.2023 - 16:48

İngiltere’nin en prestijli kupalarından biri olarak kabul edilen Emirates FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşılaşacak.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emirates FA Cup’ta Manchester United ve Manchester City’nin karşı karşıya geleceği derbi 3 Haziran Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Zorlu mücadelede ilk düdük saat 17:00’de çalacak.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates FA Cup final mücadelesi Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanacak.

SEZONU KUPAYLA TAMAMLAMAK İSTİYOR

Sezonun sürpriz takımlarından Brighton’la yarı finalde karşılaşan Manchester United, normal süresi berabere biten maçı penaltılarda kazanıp finale yükselmeyi başarmıştı.

Pep Guardiola’nın City’si ise Championship ekiplerinden Sheffield United’a karşı 3-0’lık baskın oyunuyla üstün gelmiş, finalde kırmızı şeytanların rakibi olmuştu.

Ligi üçüncü sırada bitiren ve Erik ten Hag’ın takımın başına geçmesiyle yeniden doğan Manchester United, nispeten iyi geçirdikleri sezonu kupayla tamamlayarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Londra’da, Wembley Stadı’nda oynanacak mücadeleyi 90 bin taraftar yerinden takip edecek.

6 KEZ KAZANDI

1871 yılından bu yana düzenlenen FA Cup’ta en çok kazanan takım olan Arsenal’in ardından ikinci sırada yer alan Manchester United, 12 kez FA Cup’ta kupaya uzanırken Manchester City 6 kez kupayı havalandırdı.

FA Cup’ta bu zamana kadar 9 kez karşılaşan Manchester ekiplerinden United 6 kez, City ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Premier Lig’de kupayı alan ve iki kupayla sezona nokta koymak isteyen Manchester City, ada futbolunun final maçını da kazanıp Şampiyonlar Ligi’ne odaklanmanın peşinde.