Manchester City, Maximo Perrone transferini açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Maximo Perrone'yi renklerine bağladığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Arjantin kulübü Velez Sarsfield'ın orta saha oyuncusu Maximo Perrone'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile 5,5 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, Perrone'nin bonservis bedelinin 8 milyon sterlin civarında olduğunu öne sürdü.
Altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield'ın A takımındaki ilk maçına 2022'nin mart ayında çıkan Perrone, Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynuyor.
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