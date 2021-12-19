Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında Newcastle United sahasında Manchester City'i konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.

AA
19 Aralık 2021 Pazar, 19:34
Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.

Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea'de yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı.

Son 2 maçında berabere kalan Chelsea, puanını 38'e yükseltti.


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