Fenerbahçe taraftarından protesto: A Spor dışarı!

19 Aralık 2021 Pazar, 20:05

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler, 14’üncü dakikada Mesut Özil’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Josef de Souza’nın 25’inci dakikada attığı golle skora denge gelirken, 30’uncu dakikada Berisha takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmada 50 dakika geride kalırken, sarı-lacivertli taraftarlar AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu'na ait A Spor'a protestoda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı maçın belirli dakikalarında 'A Spor dışarı' tezahüratı yaptı.







