Fenerbahçe taraftarından protesto: A Spor dışarı!
Süper Lig'in 17. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe taraftarı, 'A Spor dışarı' tezahüratında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler, 14’üncü dakikada Mesut Özil’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Josef de Souza’nın 25’inci dakikada attığı golle skora denge gelirken, 30’uncu dakikada Berisha takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmada 50 dakika geride kalırken, sarı-lacivertli taraftarlar AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu'na ait A Spor'a protestoda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı maçın belirli dakikalarında 'A Spor dışarı' tezahüratı yaptı.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Habertürk yayınında skandal anlar
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı