Manchester City, Vitor Pereira'nın 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchster City, konuk ettiği Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü, 35. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.
Gelecek hafta Manchester City, deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Wolverhampton ise Brighton'ı konuk edecek.
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