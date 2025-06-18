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Manchester City, Wydad Casablanca'yı zorlanmadan geçti!

Manchester City, Wydad Casablanca'yı zorlanmadan geçti!

18.06.2025 21:06:00
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Haber Merkezi
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Manchester City, Wydad Casablanca'yı zorlanmadan geçti!

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Wydad Casablanca'yı 2-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Manchester City ile Wydad karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.


Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti. İngiliz ekibinin sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kart gördü.


Manchester City'nin yeni transferleri Rayan Cherki ve Tijjani Reijnders karşılaşmaya ilk 11 başladı. Rayan Cherki yerini 60. dakikada Erling Haaland'a bıraktı.


Bu sonuçla birlikte City turnuvaya 3 puanla başladı, Wydad ise puanla tanışamadı.


Manchester City, 23 Haziran'da Al Ain ile karşılaşacak. Wydad ise 22 Haziran'da Juventus ile mücadele edecek.

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