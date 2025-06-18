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Fernando Muslera'dan yıllar sonra 'Türkçe' itirafı!

Fernando Muslera'dan yıllar sonra 'Türkçe' itirafı!

18.06.2025 20:02:00
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Haber Merkezi sporx
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Fernando Muslera'dan yıllar sonra 'Türkçe' itirafı!

Galatasaray’da 14 sezon geçiren ve sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalına özel samimi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da 14 sezon geçiren ve sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalına özel samimi açıklamalarda bulundu. Taraftarı duygulandıran bu veda söyleşisinde Muslera, hem Galatasaray’daki yıllarını değerlendirdi hem de neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlattı.


“Galatasaray her zaman farklı” diyen tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübün atmosferine vurgu yaparak, “Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.” dedi.


Muslera, ilk kez Türkçe röportaj vermesinin nedeninin sorulması üzerine, “Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.” cevabını verdi.


"Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında." sözlerine karşılık Muslera, “Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.” ifadelerini kullandı.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, “Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.” dedi.


Futbol dışındaki ilginç anılarından biri de yemek tercihleriyle ilgiliydi. En sevdiği yemeğin iskender olduğunu söyleyen Muslera, “En sevdiğim yemek iskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthiş.” sözlerini sarf etti.


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