Manchester City'den bir takviye daha: Transfere 212 milyon Euro'luk harcama!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:10

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Manchester City, sonunda muradına erdi.

Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

BARCELONA 24 MİLYON EURO KAZANDI

Manchester City, Nico Gonzalez için Porto'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ancak oyuncunun bonservisinden yüzde 40 pay hakkı olan Barcelona, bu transferden 24 milyon Euro kazanacak.

Nico Gonzalez, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TOPLAMDA 212 MİLYON EURO

Öte yandan Manchester City, kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'ı 75 milyon Euro'ya, Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon Euro'ya ve Palmeiras'tan Vitor Reis'i 37 milyon Euro'ya transfer etti. İngiliz ekibi toplamda 212 milyon Euro harcadı.