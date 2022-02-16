Manchester City'den Sporting'e 5 gol!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 5-0'lık skorla Manchester City oldu.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Riyad Mahrez, 18 ve 45. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City, rövanş karşılaşması öncesi çeyrek finali büyük oranda garantiledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 9 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
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