Manchester City'den Süper Lig'e... Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'nın getirildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı.
TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU
Adana Demirspor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, Avcı'nın teknik ekibinde bulunan isimleri de sıraladı. Açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ayrıca Sayın Avcı'nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;
Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör (Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı) Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör (Daha önceki kulübü; Al Ettifaq) Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü (Daha önceki kulübü; Atlético Madrid) Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü (Daha önceki kulübü; Erzurum FK) Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü (Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)"
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