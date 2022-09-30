Manchester City'li futbolcu İlkay Gündoğan'a İspanyol talip!

30 Eylül 2022 Cuma, 06:58

Sezon sonunda Manchester City'le sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'a Barcelona talip oldu.

İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Manchester City'den ayrılacağını ve Barcelona'nın şimdiden oyuncunun temsilcileriyle dirsek temasına başladığını yazdı. 2016 yılından bu yana formasını giydiği City'nin en önemli isimlerinden biri olan İlkay'ın da yeni bir maceraya atılabilmek için Barcelona ihtimalini ciddi düşündüğü kaydedildi.

Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan bu sezon Premier Lig'de 7 maçta 2 gol 1 asist üreterek formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.