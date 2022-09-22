İngiltere basınından olay yaratacak Kim Min-Jae iddiası! Premier Lig devi devrede

18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla beğeni topladı. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımda da oldukça başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli stoperin dev kulübün radarına girdiğini yazdı.