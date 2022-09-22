İngiltere basınından olay yaratacak Kim Min-Jae iddiası! Premier Lig devi devrede

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 09:29
<p>18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla beğeni topladı. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımda da oldukça başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli stoperin dev kulübün radarına girdiğini yazdı. </p>

18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla beğeni topladı. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımda da oldukça başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli stoperin dev kulübün radarına girdiğini yazdı. 

<p><strong>Takvim</strong>'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Kim Min-Jae'nin transferi için harekete geçti.</p>

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Kim Min-Jae'nin transferi için harekete geçti.

<p><strong>TRANSFER İÇİN MASAYA OTURACAKLAR</strong></p> <p>Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları öne sürülüyor.</p>

TRANSFER İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı ve transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları öne sürülüyor.

<p>2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.</p>

2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti. Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

<p>Güney Koreli savunmacı transfer için devreye giren Napoli'nin teklifini kabul etmiş ve Serie A devine imza atmıştı. Napoli tecrübeli savunmacının sözleşmesinde yer alan 18 milyon 50 bin Euro'luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye ödemişti.</p>

Güney Koreli savunmacı transfer için devreye giren Napoli'nin teklifini kabul etmiş ve Serie A devine imza atmıştı. Napoli tecrübeli savunmacının sözleşmesinde yer alan 18 milyon 50 bin Euro'luk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'ye ödemişti.

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