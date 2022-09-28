Premier Lig oyuncuları yılda 240 bin sterlin daha fazla kazanacak
İngiltere hükümeti, vergi ve sigorta kesintileriyle ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Buna göre vergi kesintisinin yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi planlanırken; Premier Lig'de top koşturan futbolcular, yılda yaklaşık 240 bin Pound daha fazla kazanacak.
İngiltere hükümetinin vergi ve sigorta kesintileriyle ilgili uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni düzenleme sonrasında Premier Lig'de forma giyen futbolcuların yılda yaklaşık 240 bin sterlin daha fazla kazanması bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en yüksek vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi, haftada 75 bin, yılda ise yaklaşık 4 milyon sterlin kazanan ortalama bir Premier Lig oyuncusunun kazancını daha da artıracak.
Yeni düzenlemenin halihazırda en yüksek maaş ortalamalarına sahip İngiltere Premier Lig'i denizaşırı futbolcular için daha cazip hale getirebileceği kaydedilirken, sterlinin dolar ve avro karşısındaki değer kaybının ise handikap oluşturacağı vurgulandı.
Haberde, haftada 400 bin sterlin kazanan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, yıllık 1,3 milyon sterlin daha fazla gelir elde edeceği okurlarla paylaşıldı.
Avrupa'nın diğer büyük liglerinden İtalya'da denizaşırı oyuncular, en az iki yıllık sözleşme imzalamaları halinde ücretlerinin ilk yüzde 50'sini beş yıl boyunca vergiden muaf tutabiliyor.
Vergi oranlarının bölgelere göre değiştiği İspanya'da, en yüksek dilim yüzde 43 ile 47 arasındayken, Almanya'da 274 bin avro üzerindeki kazançlardan yüzde 45 vergi alınıyor.
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