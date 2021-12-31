Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo evinde saldırıya uğradı
Manchester City'de forma giyen Joao Cancelo evinde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Portekizli yıldız ailesini korumaya çalışırken yüzüne ve vücuduna darbeler aldı.
Manchester City'de top koşturan Joao Cancelo dün akşam ailesiyle evinde vakit geçirirken 4 kişinin saldırısına uğradı.
Yıldız futbolcu saldırının ardından Instagram hesabından yüzünün halini atarken eşinin mücevherlerinin çalındığını söyledi.
"Ne yazık ki bugün bana ve ailemi korkutmaya çalışan 4 kişi tarafından saldırıya uğradım" diyen Cancelo, "Direnç gösterince böyle şeyler yaşanabiliyor. Evdeki bütün mücevherleri çaldılar ve yüzümü bu hale getirdiler. İnsanlar nasıl böyle saçma şeyler yapabiliyor anlamıyorum. Benim için en önemli şey ailemin iyi olması. Hayatımdaki birçok engelden sonra bunu da aşacağım. Her zamanki gibi güçlü ve sıkı olmaya devam." ifadelerini paylaştı.
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