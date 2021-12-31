İtalyan basını yazdı: Beşiktaş, Davide Nicola ile görüşüyor

31 Aralık 2021 Cuma, 12:55

Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik direktör getirmenin hesaplarını yapıyor.

U-19 takımından geçici olarak takımın başına geçirilen Önder Karaveli'nin, kısa sürede gösterdiği performanstan dolayı devam etmesi yönünde karar alan yönetim, B planı olarak İtalya'nın Torino takımından ayrılan Davide Nicola ile görüştü.

Şu an takım çalıştırmayan 48 yaşındaki İtalyan hoca için yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık teklif sundu.

Yeni antrenman tekniklerine hakim ve bilime inanan bir ismi göreve getirmek isteyen Beşiktaş, Önder Karaveli'ye de teknik ekipte yer vermek istiyor.