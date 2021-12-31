İtalyan basını yazdı: Beşiktaş, Davide Nicola ile görüşüyor
Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş yönetiminin hoca arayışı İtalya'ya ulaştı. Son iddialara göre hedefte Davide Nicola var.
Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik direktör getirmenin hesaplarını yapıyor.
U-19 takımından geçici olarak takımın başına geçirilen Önder Karaveli'nin, kısa sürede gösterdiği performanstan dolayı devam etmesi yönünde karar alan yönetim, B planı olarak İtalya'nın Torino takımından ayrılan Davide Nicola ile görüştü.
Şu an takım çalıştırmayan 48 yaşındaki İtalyan hoca için yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık teklif sundu.
Yeni antrenman tekniklerine hakim ve bilime inanan bir ismi göreve getirmek isteyen Beşiktaş, Önder Karaveli'ye de teknik ekipte yer vermek istiyor.
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