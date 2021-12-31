Trabzonspor Galatasaray'ın istediği Dennis Man için devrede
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transfer için düğmeye bastı. Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililere bir transfer önerisi geldi. İtalyan kulübü Parma, Galatasaray'ın da peşinde olduğu Dennis Man'i Trabzonspor'a teklif etti.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona ererken, futbol kulüpleri transfer dönemi için hazırlık yapmaya başladılar. Süper Lig'de 46 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer listesindeki Dennis Man için devreye girdi.
İtalyan basınında SportParma'nın haberine göre, sezon başında Cornelius'u ciddi bir bonservis bedeliyle satan, ayrıca Gervinho'yu Trabzonspor'a veren İtalyan ekibi Parma bu kez Dennis Man'i önerdi.
Cornelius'un transfer taksitinin ödenmesi sürecinde yapılan hesap numarası güncellemesi sırasında Parma'nın profesyonelleri, Dennis Man için Trabzonspor'la bilgi alışverişinde bulundu. Serie B'den Serie A'ya çıkma sürecinde çok geride kalan İtalyan ekibinin profesyonelleri Trabzonspor'a Rumen oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.
Geçtiğimiz günlerde menajer Victor Becali, "Dennis Man Parma'da süre alamıyor. Durum bu. Elbette onun için iyi bir şey değil ama yeni hocası ona güvendiğini söylüyor. Yeni yılda neler olacağını göreceğiz." demişti.
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