Manchester United 1 puanı Sancho'yla kurtardı
Manchester United, Leeds United karşısında geriye düştüğü maçta 1 puanı kurtardı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.
Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan müsabakaya, konuk ekip hızlı başladı ve 1. dakikada Wilfried Gnonto'nun golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında Manchester United'lı Raphael Varane'nın 48. dakikada kendi kalesine attığı golle Leeds United, farkı 2'ye çıkardı.
Ev sahibi takım, 62. dakikada Marcus Rashford ile farkı 1'e indirdi.
70. dakikada Jadon Sancho, Manchester United adına beraberlik golünü attı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.
Bu sonuçla, Manchester United puanını 43 yaptı ve maç eksiği bulunan lider Arsenal'in 7 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.
Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Leeds United ise puanını 19'a çıkarttı ve 16. basamakta yer buldu.
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