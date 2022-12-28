Manchester United 3 puanı 3 golle aldı
Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, Nottingham Forest'i 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United, 19'da Rashford ve 22'de Martial'in golleriyle kısa sürede farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada Nottingham'ın Boly ile bulduğu gol ise VAR'da iptal edilince ilk yarıyı Manchester United 2-0 önde tamamladı.
Yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester United topu rakibine bırakmayarak skoru korumayı başarırken 87. dakikaya gelindiğinde ise Casemiro'nun asisti ve Fred'in golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 29'a çıkarırken Nottingham Forest ise 13 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.
Manchester United bir sonraki maçını 31 Aralık'ta yılbaşı günü Wolves deplasmanında oynarken Nottingham ise 1 Ocak tarihinde Chelsea'yi konuk edecek.
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