Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta West Ham United deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United ile 1-1 berabere kalmıştı.
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