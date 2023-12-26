Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:16
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta West Ham United deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Sheffield United ile 1-1 berabere kalmıştı.


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