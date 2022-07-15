Manchester United, Christian Eriksen'i renklerine bağladı

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:31

Manchester United, Christian Eriksen transferini resmi olarak açıkladı.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, serbest statüde yer alan Danimarkalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmzasının ardından açıklama yapan Eriksen, "Manchester United, özel bir kulüp ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Old Trafford'da defalarca oynama ayrıcalığı yaşadım ancak bunu Manchester United formasıyla yapmak harika olacak" ifadelerini kullandı.

Takımın teknik direktörü Erik ten Hag'tan övgüyle bahseden 30 yaşındaki futbolcu, "Erik ten Hag'ın Ajax'taki çalışmalarını gördüm. Onun harika bir teknik direktör olduğu aşikar. Onunla konuştuktan, vizyonu ve takımın oynamasını istediği yol hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra, gelecek için daha da heyecanlıyım. Futbol için hala büyük hırslarım var ve yolculuğuma devam etmek için burası mükemmel bir yer" diye konuştu.