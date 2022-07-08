Manchester United'da Cristiano Ronaldo kamp kadrosuna alınmadı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın, Tayland ve Avustralya turlarının kadrosuna alınmadı.
Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Portekizli yıldız futbolcu, takımının Avustralya ve Tayland'da yapılacak turlarının kadrosuna alınmadı. Manchester United, Ronaldo'nun kadroda olmamasına ilişkin, bir aile sorunu için ek izin aldığı bilgisini paylaştı.
Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen 37 yaşındaki futbolcunun adı, transferde birçok kulüple anılıyor.
2021 yazında yıldızının parladığı Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçen sezon çıktığı 38 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.
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