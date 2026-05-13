Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester United'dan Andre Onana kararı!

Manchester United'dan Andre Onana kararı!

13.05.2026 21:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester United'dan Andre Onana kararı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın gelecek sezon Manchester United kadrosunda düşünülmediği iddia edildi.

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı kaleci Andre Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ESPN'in haberine göre; İngiliz devi, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Bordo-mavililerde başarılı bir sezon geçiren deneyimli eldivenin yeniden Manchester'a dönerek forma savaşı vermek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin farklı bir plan yaptığı ifade edildi.

ONANA GERİ DÖNMEK İSTİYORDU

Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezon Senne Lammens ile rekabete girme konusunda istekli olduğu aktarıldı. Ancak Manchester United yönetiminin Onana'yı yeni sezon planlamasında düşünmediği ve oyuncu için yaz transfer döneminde teklif arayacağı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED KALECİ ARAYIŞINDA

ESPN kaynaklarına göre İngiliz ekibi yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transferine açık durumda. Takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğu ve ocak ayında Beşiktaş'ın milli kaleciyle ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan sezon başında Royal Antwerp'ten transfer edilen Lammens'ın ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği ifade edildi.

MAAŞI SORUN YARATABİLİR

Manchester United'ın Onana'yı göndermekte en büyük sıkıntısının ise oyuncunun maaşı olabileceği vurgulandı. Kulübün geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle Kamerunlu kalecinin maaşında indirime gidildiği ve bunun Trabzonspor transferini kolaylaştırdığı belirtildi.

Ancak Manchester United'ın yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte oyuncunun maaşında artış yaşanacağı, bunun da talip kulüpler açısından önemli bir engel oluşturabileceği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'DA 102, TRABZON'DA 3O MAÇ

Erik ten Hag döneminde Inter Milan'dan 43.8 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Onana, Manchester United formasıyla toplam 102 maça çıktı. Kamerunlu kaleci, bu sezon Trabzonspor'da ise 30 karşılaşmada görev yaptı. 

İlgili Konular: #trabzonspor #manchester united #Andre Onana

İlgili Haberler

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hakem Ali Yılmaz atandı.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunu duyurdu
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunu duyurdu Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer kamp kadrosunu açıkladı.
Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor
Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.