Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.

AA
28 Aralık 2021 Salı, 01:59
Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında St. James Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Newcastle United, 7. dakikada??????? Allan Saint-Maximin'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip Manchester United, Edinson Cavani'nin 71. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve maç beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United, 28 puanla yedinci sırada yer alırken, Newcastle United ise 11 puanla ligde 19 sırada kaldı.





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