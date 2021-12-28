Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Slaven Bilic: Şu anda dedikodudan ibaret

28 Aralık 2021 Salı, 09:22

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Slaven Bilic sessizliğini bozdu.

Sporx'in haberine göre, Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Hırvat çalıştırıcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

Slaven Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret" değerlendirmesini yaptı.