Djokovic'ten Wimbledon'ın Rus sporculara boykot kararına tepki

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:28

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya Rus ve Belaruslu sporcuların katılamayacağını açıklamıştı.

Tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, bu kararı beğenmedi. Belgrad'da açıklamalarda bulunan Sırp tenisçi, "Her zaman savaşı reddeden ilk kişi ben olacağım. Çocukluğu savaş ortamında geçen birisi olarak bunun insanlarda nasıl bir travma bıraktığını çok iyi biliyorum. Hep normal insanlar zarar görür. Fakat yine de Wimbledon'ın kararını desteklemiyorum. Bu sporcuların hatası değil. Ne zaman sporla politika birbirine karışsa, sonucu iyi olmuyor" dedi.

Wimbledon yetkililerinin aldığı karara gerekçe olarak Rus veya Belarus sporcularını turnuvada göstereceği olası başarılardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkar sağlayacak olması gösterildi.

Wimbledon'ın bu kararı sonrasında tek erkekler dünya 2 numarası Rus sporcu Daniil Medvedev, 8 numarası Rus sporcu Andrey Rublev ve tek kadınlarda dünya 4 numarası Belarus sporcu Aryna Sabalenka ve 15 numara Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova gibi isimler Londra'da yarışamayacak.