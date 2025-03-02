Manchester United FA Cup'a penaltılarla veda etti: Fulham çeyrek finalde!
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 5. turunda kendi sahasında ağırladığı Fulham'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İngiltere'de Federasyon Kupası 5. tur maçında Manchester United, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçın 120 dakikası 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf Fulham oldu.
Fulham, 45. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti. Manchester United, 71. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
FULHAM PENALTILARLA TURLADI
1-1'lik eşitlik sonrası 30 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlarında turu geçen taraf Fulham oldu. Fulham 4'te 4 yaparken, Manchester United'da Lindelöf ve Zirkzee penaltıları gole çeviremedi.
Etiketler: #manchester united #fulham #İngiltere FA Cup
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