Manchester United FA Cup'a penaltılarla veda etti: Fulham çeyrek finalde!

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 5. turunda kendi sahasında ağırladığı Fulham'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Manchester United FA Cup'a penaltılarla veda etti: Fulham çeyrek finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:37

İngiltere'de Federasyon Kupası 5. tur maçında Manchester United, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçın 120 dakikası 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda turu geçen taraf Fulham oldu.

Fulham, 45. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti. Manchester United, 71. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

FULHAM PENALTILARLA TURLADI

1-1'lik eşitlik sonrası  30 dakikalık uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. 

Seri penaltı atışlarında turu geçen taraf Fulham oldu. Fulham 4'te 4 yaparken, Manchester United'da Lindelöf ve Zirkzee penaltıları gole çeviremedi.


Etiketler: #manchester united #fulham #İngiltere FA Cup

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