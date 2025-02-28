Solskjaer için Manchester United iddiası: 'Geri döneceğinden eminim'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:52

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:52

Beşiktaş'ın başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Ole Gunnar Solskjaer'in bu başarısı ülkesi Norveç'te de gündem oldu.

Norveçli gazeteci Eivind Holth, Dagbladet Gazetesi'nde yer alan röportajında Solskjaer'in Türkiye'de başarılı olmasına şaşırmadığını söyledi.

Norveçli teknik adamın Beşiktaş'ta çok keyif alarak çalıştığını vurgulayan Holth "Ben bu başarıyı Solskjaer gelmeden önce Beşiktaş'ta kaos olduğu şeklinde yorumluyorum. Çok büyük beklentileri olan büyük bir kulüp ama öncesinde çok kötü performans göstermişlerdi" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı takımın bu sezonki durumu itibariyle benzer bir dönemden geçen Manchester United'ı andırdığını belirten Norveçli gazeteci, "Solskjaer futbol antrenörlüğünden çok psikologluk yapıyor. Takımda birlik ve beraberlik yaratmak, soyunma odasında tebessüm yaratmak... Doğru tuşlara basıyor ve oyuncuların sahaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Basit talimatlar vererek kulüpteki olumsuz sarmalları çok kısa sürede olumlu bir şeye dönüştürdü" yorumunu yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer'in bir gün mutlaka Manchester United'a döneceğini ileri süren Eivind Holth "Ben her zaman Solskjaer'in bir gün geri döneceğini söyledim. Ten Hag kovulduktan sonra bu konu konuşulmaya başlandı ama muhtemelen biraz erkendi. Tekrar kalıcı baş antrenör olup olmayacağından emin değilim. Belki de tıpkı Ruud van Nistelrooy gibi geçici bir teknik direktörlük pozisyonu olabilir" iddiasında bulundu.

Holth, "Manchester United, Solskjær'in güçlü yönlerini herhangi bir rolde kullanabilir mi?" sorusunu ise "Bilmiyorum. Ama bir gün geri döneceğinden kesinlikle eminim" diyerek yanıtladı.