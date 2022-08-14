Manchester United, Frenkie de Jong'un peşini bırakmıyor!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Barcelona forması giyen Hollandalı yıldız Frenkie de Jong'un transferi için girişimlerini hızlandırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un transferini tamamlamak için atağa geçti.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, transfer dönemi sona ermeden önce Frenkie de Jong'u kadrosuna katacağı konusunda kendine güveniyor. İngiliz ekibinin bu transfer için önümüzdeki hafta girişimlerini sıklaştıracağı ve Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilenmesine rağmen transferi "mümkün" olarak gördüğü ifade edildi. Manchester United'ın bu görüşe sahip olmasında Hollandalı oyuncunun takıma katılmaya soğuk bakmamasının etkili olduğu belirtildi.
HEM RABIOT HEM DE JONG
İngiliz ekibinin transferinde sona yaklaştığı Juventuslu orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'tan da vazgeçmediği ve Rabiot transferinin ardından transfer bütçesinin büyük bir kısmını Frenkie de Jong için ayıracağı ifade edildi.
Frenkie de Jong geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı