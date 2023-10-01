Manchester United - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Manchester United mücadelesinin hakemi açıklandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.
Ivan Kruzliak
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
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