Spor yazarları Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı: 'Old Trafford için umut veren performans'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:04

Galatasaray, kendi sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.



Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Kasırga... G.Saray’ın konuk ekip MKE Ankaragücü karşında ilk düdükten itibaren sergilediği futbolun tanımı bu. Oyunu tek kale oynuyor, peş peşe şutlarla rakibi yıpratıyor. Normal şartlarda Ankaragücü erkenden havlu atsa kimse eleştiremez. Ama bu kasırga karşısında dimdik duran ve müthiş performansıyla takımını ayakta tutan birisi var: Kaleci Bahadır. O kadar ki, Ankaragücü kalesi adeta Roma ordusuna kafa tutan Galya Köyü’ne, Bahadır da Asteriks’e dönüşüyor. Tam da bu senaryoyu tamamlayacak şekilde; G.Saray yüzde 70’lik topla oynama oranı, yüksek isabetli pas oranı ve Muslera hariç (sonradan girenler de dahil) hemen her futbolcunun kaleye şutu olmasına rağmen Ankaragücü 48’de Cephas’la golü bulan taraf oluyor. Burada bir parantez açıp, her ne kadar kaleci öne çıksa da Ankaragücü’nün disiplinli bir kontratak taktiği ile oynadığını, ceza sahasında savunmayı kusursuzca yapıp ileriye G.Saray’ı gafil avlayacak kadar hızlı çıkmayı başardıklarını da ekleyelim. Futbol adaleti, G.Saray’ın sahadan böyle ayrılmasına razı olmuyor." (Cumhuriyet)

''OLD TRAFFORD İÇİN UMUT VEREN GECE''

Uğur Meleke: "Galatasaray’da tamamlanamayan atakların dönüşünde müthiş müdahaleleriyle göz dolduran Davinson Sanchez’in yanı sıra ilk kez ilk 11’de oynayan Zaha’ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Kerem Aktürkoğlu’nun merkezde, Zaha’nın sol kanatta başladığı bu maçta Fildişili süperstar, Crystal Palace’taki şaşaalı günlerinden pasajlar sergiledi. Üç farklı pozisyonda iki kişinin arasından sihirle çıktı adeta. İyi futbolunu tescilli bir Zaha golüyle de süsledi. Hem Davinson’un hem Zaha’nın Salı akşamı Manchester United’a karşı başlayacaklarını düşünüyorum ben. Salı gecesi verilecek Old Trafford sınavı için umut vaat eden bir performans vardı sahada" (Hürriyet)

Levent Tüzemen: ''Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı. İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı, Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi. Ankaragücü'nün kalesinde Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı. Galatasaray iyi oynadı, akıllı hücum etti. Sadece 2 oyuncu başta Tete etkisiz kaldı, çok çalışmasına çok koşmasına iyi mücadele etmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ciddi top kayıpları yaptı.'' (Fotomaç)

''ELİNİ KOLUNU SALLAYIP GALİP DÖNER''

Osman Şenher: ''Salı günü oynanacak Manchester United maçı öncesi takım olarak Muslera ile Zaha başta olmak üzere iyi sinyaller verdiler. Hatta eminim o maçta dün geceki futbollarının da ötesine çıkacaklar. Old Trafford’da üç puanla dönmeleri hiç de sürpriz olmayacak. En önemli beklenen futbolcuların başında Ziyech geliyor. Okan hoca Ankaragücü maçının kadrosuna almadı, bu yıldız futbolcuyu Machester United maçına sakladı. Ziyech de Zaha gibi iyi bir dönüş yaparsa Galatasaray elini kolunu sallayarak Londra’dan galibiyetle döner.'' (Milliyet)

Engin Verel: ''Ankaragücü 'Ava giden avlanır' sözünün gerçekleştiği bir golle öne geçti ikinci yarıda. Ama Galatasaray'da Zaha klasına ve mücadeleye yakışır bir golle eşitledi. Golden önceki pozisyonda Mert Çetin'e faul yapılıp, yapılmadığı çok tartışılacak ancak Boey'in çizgiyi geçen topunun tartışılacak bir yanı yok. A.Gücü kalecisi Bahadır dün gece belki puan kazanamadı ama Icardi'ye 'Dur' demeyi başardığı için gurur yaşayabilir. Gerçekten çok zor toplar çıkardı.'' (Akşam)