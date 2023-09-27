Manchester United galibiyetle turu atladı
İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Manchester United sahasında ağırladığı Crystal Palace'yi mağlup etti.
İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester United Old Trafford'da ağırladığı Crystal Palace'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alejandro Garnacho, 27. dakikada Casemiro ve 55. dakikada Anthony Martial kaydetti.
Manchester United aldığı bu galibiyetle beraber 4. tura çıkmış oldu.
Manchester United'ın 4. turdaki rakibi önümüzdeki günlerde maçların bitmesiyle beraber belli olacak.
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