Manchester United, Gerrard'ı kupa dışına itti

Manchester United, Federasyon Kupası ilk maçında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın yönettiği Aston Villa'yı tek golle yendi.

AA
11 Ocak 2022 Salı, 01:22
Manchester United, Gerrard'ı kupa dışına itti
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi. Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo, kas ağrıları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa karşısında Scott McTominay'ın 8. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kupayı daha önce 12 kez müzesine götüren Manchester United, FA Kupası üçüncü tur ikinci maçında 15 Ocak Cuma günü Villa Park Stadı'nda Aston Villa'ya konuk olacak.




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