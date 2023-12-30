Manchester United gün yüzü görmüyor!
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest'a 2-1 mağlup oldu.
Premier Lig'in 20. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest 2-1 kazanırken goller; 64. dakikada Nicolas Dominguez ve 82. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 78. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 31 puanda kalırken, Nottingham Forest puanını 20'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanda Brentford'a konuk olurken, Manchester United evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
- Suudi şirket, Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti
- Milli futbolcudan Süper Kupa eleştirilerine yanıt!
- Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz oran yineledi
- İmamoğlu'ndan çağrı!