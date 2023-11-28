Manchester United İstanbul'a geldi!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Manchester United kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Manchester United'in havalimanından çıkışı sırasında güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.
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