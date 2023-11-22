Manchester United, Jadon Sancho'nun alternatifini buldu

Yayınlanma: 22.11.2023 - 18:10

Güncelleme: 22.11.2023 - 18:10

Manchester United'da, ligde oynanan Arsenal karşılaşması sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlık yaşayan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun alternatifi bulundu.

Sport Bible'de yer alan habere göre Manchester United geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla şampiyonluk yaşayan ve takımın en kilit isimlerinden olan Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ancak haberin devamında ise Manchester United'ın yanı sıra Manchester City, Newcastle United ve Chelsea, Gürcistan ile İspanya arasında oynanan EURO 2024 Elemesi karşılaşmasına gözlemci yolladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre ise Khvicha Kvaratskhelia, Napoli ile olan sözleşmesini uzatmaya yaklaştı.

Khvicha Kvaratskhelia, Napoli ile olan sözleşmesinden senelik 4 milyon euro kazanıyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Napoli formasıyla 15 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.