Manchester United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Graham Scott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.
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