Manchester United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:34

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Graham Scott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Fulham deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.