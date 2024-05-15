Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:46
Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 1-1 berabere kalmıştı.


manchester united haberleri Newcastle United haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaraylı yıldıza çirkin saldırı: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Galatasaraylı yıldıza çirkin saldırı: Sosyal medya hesabından paylaştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır

Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır
Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü

Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü
Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide üretim yapıyor!

Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide üretim yapıyor!
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı