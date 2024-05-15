Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:46

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 1-1 berabere kalmıştı.