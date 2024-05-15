Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu.
Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 1-1 berabere kalmıştı.
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