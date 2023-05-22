Manchester United, Neymar için devrede!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Brezilyalı yıldız Neymar için PSG ile görüşmelere başladığı belirtildi.
PSG taraftarı ile yıldızı barışmayan Neymar için flaş bir gelişme yaşandı.
Sporx'in Fransız gazete L'Equipe'ten derlediği habere göre; Manchester United, Neymar için PSG ile görüşmelere başladı.
Taraftarların her maç ıslıkladığı Brezilyalı yıldız, PSG'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak.
CHELSEA'DE TALİP
Manchester United'ın kiralamak istediği oyuncuyu PSG'nin bonservisiyle yollamak istediği ifade edildi.
Ayrıca Chelsea'nin de oyuncuyu çok istediği yazıldı. Ancak Londra ekibinin Devler Ligi'ne gidemeyecek olması bu transferi zorlaştırdığı aktarıldı.
31 yaşındaki oyuncu 6 yıl önce Barcelona'dan 222 milyon euroya transfer olmuştu.
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