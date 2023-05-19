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PSG, takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesini uzattı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 16:41
PSG, takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesini uzattı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.


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