PSG, takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesini uzattı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri yer aldı.
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