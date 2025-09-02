Manchester United, Senne Lammens'i resmen açıkladı!

Manchester United, Antwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç kaleci, İngiliz ekibine 21 milyon Euro bonservisle transfer oldu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

ANTWERP İLE 64 MAÇA ÇIKTI

Lammens, Royal Antwerp formasıyla 64 maça çıktı ve takımın 2023'te Belçika Süper Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Mart ayında ilk kez Belçika Milli Takımı kadrosuna seçilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro Ligi'nde en çok kalesini gole kapatan oyuncu olmuştu.