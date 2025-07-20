Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti

Manchester United, kaleci arayışları kapsamında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens için ilk teması kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, genç kalecinin transfer şartlarını öğrenmek adına ilk adımı attı. Lammens, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapılması durumunda listenin üst sıralarında yer alıyor.

United'ın gündemindeki bir diğer isim ise Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez. Ancak deneyimli kalecinin transfer maliyeti, Lammens'e kıyasla çok daha yüksek.

Manchester ekibi, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.