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Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti

Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti

20.07.2025 17:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester United, Senne Lammens için temasa geçti

Manchester United'ın kaleci transferi için Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki Senne Lammens ile ilk teması kurduğu iddia edildi.

Manchester United, kaleci arayışları kapsamında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens için ilk teması kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, genç kalecinin transfer şartlarını öğrenmek adına ilk adımı attı. Lammens, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapılması durumunda listenin üst sıralarında yer alıyor.

United'ın gündemindeki bir diğer isim ise Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez. Ancak deneyimli kalecinin transfer maliyeti, Lammens'e kıyasla çok daha yüksek.

Manchester ekibi, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İlgili Konular: #manchester united #transfer #Royal Antwerp

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