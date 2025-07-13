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Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

13.07.2025 11:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Manchester United'da Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması Altay Bayındır'ın İngiliz takımındaki geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United'da, kaleci Andre Onana'nın antrenmanda geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İngiliz takımında Onana'nın durumu değerlendirilmeye devam ederken, ilk işaretler Kamerunlu kalecinin tedaviye iyi yanıt verdiği yönünde.

Andre Onana'nın, Manchester United'ın ABD kampına götürüleceği ancak burada organize edilecek olan Premier Lig Yaz Serisi adlı dostluk turnuvasında sahada yer almasının zor olduğu belirtiliyor.

Sezon öncesi ilk olarak 19 Temmuz'da Stockholm'de Leeds United ile hazırlık maçı yapacak olan Kırmızı Şeytanlar daha sonra ABD'ye gidecek ve Premier Lig Yaz Serisi'nde West Ham, Everton ve Bournemouth'a karşı oynayacak.

Teknik direktör Ruben Amorim'in bu maçlarda Altay Bayındır ve Tom Heaton'a şans vermesi bekleniyor. Geride kalan iki sezonda Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay için ABD kampı yeni bir başlangıç anlamına geliyor. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; Türk kalecinin bu kamptan göstereceği performans, İngiliz kulübündeki geleceğini de şekillendirecek.

Onana'nın Inter'den takıma katılmasından bu yana gösterdiği istikrarsız performansa rağmen, United'ın yeni bir kaleci arayışına girip girmeyeceği ise henüz belli değil.

 

İlgili Konular: #altay bayındır #manchester united #Andre Onana

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