Manchester United Solskjaer sonrası dönemde Ralph Rangnick'e emanet
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilmesinin ardından 6 aylık geçici teknik direktör olarak Alman Ralph Rangnick ile anlaştı.
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine kimi getireceğinin kararını verdi.
Lokomotiv Moskova'nın spor organizasyonlarının başında bulunan Ralph Rangnick ile 6 aylık geçici teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
The Athletic'ten Laurie Whitwell ve David Ornstein haberine göre; Rangnick, 6 aylık geçiçi teknik direktörlüğünün ardından Manchester ekibine 2 yıl danışmanlık yapacak.
Alman teknik adam, bu hafta sonu oynanacak Chelsea maçında çalışma izni işlemleri nedeniyle takımın başında olamayacak.
Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle de adı anılan 63 yaşındaki teknik adam, Alman futbolunda yeni nesil teknik direktörlerin "godfather" figürü olarak anılıyor.
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