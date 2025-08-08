Manchester United yeni golcüsünü buldu!

Bu yaz Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres'in peşinden koşan ancak mutlu sona ulaşamayan Manchester United, 3. transferini bitirmek üzere.

Osimhen'i Galatasaray'a, Gyökeres'i ezeli rakibi Arsenal'a kaptıran Manchester United, Benjamin Sesko'ya yöneldi. İngiliz devinin Alman ekibi RB Leipzig ile Sesko transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester United ve RB Leipzig, transfer için 76.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 8.5 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

22 yaşındaki yıldız oyuncu, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Leipzig'de 87 maça çıkan Sesko, 39 gol atarken, 8 asist yaptı.