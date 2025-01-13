Yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurmuştu: Altay Bayındır'dan 'maçın hayvanı' paylaşımına yanıt!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:58

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:16

İngiltere FA Cup'ın 3. tur maçında Manchester United, Arsenal'ı penaltılarla eleyip adını bir üst tura yazdırdı. Maçın kahramanı ise yaptığı kritik kurtarışlarla Altay Bayındır oldu.

Müsabaka içinde bir penaltı ve çok kritik bir pozisyon çıkaran Altay Bayındır adeta takımını maçta tuttu. 61. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Manchester United'da Altay Bayındır, ekstra performansını seri penaltı atışlarında da sürdürdü. Milli kaleci bir penaltıya izin vermezken, takım arkadaşlarının 5'te 5 yapmasıyla Manchester United turlayan taraf oldu.

RASMUS HOJLUND'A YANIT VERDİ

Öte yandan Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund'un Altay Bayındır paylaşımı dikkat çekti.

Danimarkalı golcü yaptığı paylaşımda, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın Hayvan'ı ile tanışın" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır ise Hojlund'a "My hayvan" cevabını verdi. İkilinin bu mesajları sosyal medyada viral oldu.